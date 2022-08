Probealarm in Rommerskirchen: Gemeinde lässt Sirenen erklingen​

Rommerskirchen Zum NRW-weiten Probealarm Anfang September werden in Rommerskirchen auch die neuen Alarmsirenen getestet. Die Gemeinde informiert vorab.

Nachdem die Installation von acht neuen Sirenen gut ein halbes Jahr früher als geplant abgeschlossen werden konnte, wird die Gemeinde Rommerskirchen für einen landesweiten Probealarm aller Sirenen am Donnerstag, 8. September, nun gewappnet sein. Pünktlich um 11 Uhr sollen die Sirenen ausgelöst werden. Die Gemeinde hat zuletzt zu den drei bereits vorhandenen Sirenen an den Feuerwehrgerätehäusern in Rommerskirchen, Evinghoven und Widdeshoven acht weitere Alarmanlagen für den Katastrophenschutz aufgebaut. Die Sirenenen stehen am Feuerwehrhaus in Butzheim, an den Grundschulen in Rommerskirchen und Frixheim, am Rathaus in Eckum, an der Deelener Turnhalle, in Ramrath, an der Alten Schule in Sinsteden sowie am Schützenplatz in Vanikum.