Vereinsförderung in Rommerskirchen : Kräftige Finanzspritze für Vereinshaus in Anstel

Anstel Aus dem Sportstättenförderprogramm fließen fast 17.000 Euro an die St. Sebastianus Schützenbruderschaft 1300 Anstel. Zuvor hatten schon andere örtliche Vereine profitiert.

Mittel aus dem Sportstättenförderprogramm waren auch zuvor schon nach Rommerskirchen geflossen, zum Beispiel 26.500 Euro für den neuen Schießstand an der Widdeshovener Straße in Evinghoven. 14.500 Euro gingen an den Tennisverein Hoeningen für die energetische und bauliche Sanierung des Clubhauses, der Tennisclub Rommerskirchen erhielt 36.000 Euro für die energetische Sanierung der Heizung und Beleuchtung sowie die Instandsetzung der Außenanlagen, und die SG Rommerskirchen/Gillbach durfte sich über 83.500 Euro für die Modernisierung der Flutlicht-, Sanitär- und Heizungsanlage an ihrem Sportplatz freuen.

Mit „Moderne Sportstätte 2022“ hat die NRW-Koalition ach eigener Aussage das größte Sportförderprogramm aufgelegt, das es je im Land gegeben hat – Gesamtvolumen: 300 Millionen Euro. Damit sollen die Vereine in Nordrhein-Westfalen eine nachhaltige Modernisierung, Sanierung sowie Um- oder Ersatzneubau ihrer Sportstätten und Sportanlagen durchführen können. Dazu erklärt die CDU-Landtagsabgeordnete Heike Troles: „Nachdem wir bereits in der vergangenen Legislaturperiode die Investitionen in unsere Sportstätten aufgestockt hatten, setzt die Landesregierung mit der Fortführung des Sportstättenförderprogramms erneut ein Zeichen und stärkt so NRW als Sportland Nummer 1.“ Mit dem Förderbescheid könnten die Verantwortlichen der Schützenbruderschaft in Anstel nun mit den Arbeiten im Vereinshaus beginnen. Troles: „Gerade nachdem es während Corona häufig nicht möglich war, im gewohnten Umfang zusammenzukommen und sich gemeinsam sportlich zu betätigen, ist es wichtig Sportstätten als Begegnungsstätten zu stärken“.