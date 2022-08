Gemeinschaft in Nettesheim : Neue Grillhütte ist nun wieder nutzbar

Gemeinschaft in Nettesheim

Nettesheim Nachdem die vielfach genutzte Grillhütte zwecks Neubau abgerissen werden musste, erstrahlt die „neue alte Hütte“ jetzt in neuem Glanz und konnte am vergangenen Wochenende durch die Gemeindeverwaltung eingeweiht werden.

Vor den Fenstern werden laut Verwaltung noch hölzerne Schiebeläden installiert, so dass die Scheiben gesichert sind. Die Vermietung erfolge – witterungsabhängig – von April bis Oktober und die Nutzungsgebühr liegt bei150 Euro. Anfragen können an das Bürgerbüro der Gemeindeverwaltung: buergerbuero@rommerskirchen.de gestellt werden. „Die neue Hütte ist größer, komfortabler und bietet auch im Falle von Regen ausreichend Schutz. Außerdem ist sie auf der Höhe der Zeit: Das gilt nicht zuletzt für die barrierefreien WC-Anlagen“, so Bürgermeister Martin Mertens.