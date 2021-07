Drohende Teilaustrocknung in Rommerskirchen : Durststrecke für den Gillbach könnte bis 2100 dauern

Drohende Teilaustrocknung in Rommerskirchen

In Rommerskirchen machen sich Politik, Verwaltung und viele Bürger Sorgen um die Zukunft des Gillbachs. Dem droht in Zukunft die teilweise Austrocknung. Foto: Georg Salzburg (salz)

Rommerskirchen Wenn kein Kühlwasser mehr in den Gillbach fließt, soll zumindest der Unterlauf durch unterstützende Maßnahmen vor der Austrocknung bewahrt werden. Doch was heißt das für den Oberlauf?

Im Zusammenhang mit der unlängst auch im Rommerskirchener Rat thematisierten drohenden Teilaustrocknung des Gillbachs nach Abschalten der Kraftwerksblöcke, die den Wasserlauf größtenteils mit ihrem Kühlwasser speisen, hat der Erftverband auf eine Anfrage der Gemeinde Rommerskirchen reagiert. Dietmar Jansen, Bereichsleiter Gewässer, stellt in dem Schreiben klar, dass der Betrieb des Kraftwerks Niederaußem noch bis 2038 geplant sei. Das Kraftwerk wird also nicht schon 2030 abgeschaltet.

Ergo: „Die Einleitung in den Gillbach wird entsprechend des Stilllegungspfads für die einzelnen Blöcke stufenweise abnehmen, aber erst nach der vollständigen betrieblichen Stilllegung des BoA-Blocks im Jahr 2039 komplett entfallen“, betont Jansen.

Doch wie geht es dann weiter? Grundsätzlich sollen die Zuflussverhältnisse in Zukunft wieder annähernd so sein wie vor den Bergbauzeiten. Das ursprüngliche Quellgebiet des Gillbaches sei jedoch bergbaubedingt „unumkehrbar verändert“, so Jansen. Ein temporärer Grundwasserkontakt im Ober- und Mittellauf des Gillbachs sei nach einer Analyse historisch im Umfeld von Auenheim abschnittsweise möglich gewesen bzw. zumindest nicht auszuschließen, ein permanenter Abfluss lasse sich aus diesen Auswertungen allerdings nicht ableiten. Dieser Gewässerabschnitt werde deshalb für die Zeit vor dem Bergbau als „abschnittsweise temporär wasserführend“ eingestuft. Für den Unterlauf ab Widdeshoven könne aus den historischen Daten eine permanente Wasserführung abgleitet werden.