Umwelt in Rommerskirchen : Dem Gillbach droht die Austrocknung

Umwelt in Rommerskirchen

Rommerskirchen ist ohne den Gillbach eigentlich undenkbar. Doch das Gewässer ist in Gefahr, wenn die Kraftwerksblöcke abgeschaltet werden. Foto: Georg Salzburg (salz)

Rommerskirchen Wenn die Kraftwerksblöcke, die den Wasserlauf größtenteils speisen, abgeschaltet sind, müsste Rommerskirchen wahrscheinlich jahrzehntelang auf sein identitätsstiftendes Merkmal verzichten.

Die Alarmglocken sind an. Nachdem im Wasserforum mit dem Erftverband klar geworden ist, dass der Gillbach nach der bis Ende 2030 geplanten Abschaltung von fünf Kraftwerksblöcken der Gillbach dauerhaft trocken fallen könnte, macht man sich in Rommerskirchen Sorgen um den Erhalt des identitätsstiftenden Wasserlaufs.

Der Gillbach wird nämlich in erster Linie aus Kühlwässern des Braunkohlekraftwerks Niederaußem gespeist. Andere Zuflüsse sind relativ unbedeutend. Auch in der jüngsten Ratssitzung kam das Thema zur Sprache. Für die November-Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Tier- und Klimaschutz sollen nun Fachleute des Erftverbandes eingeladen werden, die detailliert Auskunft dazu geben sollen. Denn Fragen und Informationsbedarf, das wurde in der Ratssitzung deutlich, gibt es reichlich auf Rommerskirchener Seite.