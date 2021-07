Hallenbad in Rommerskirchen : Erneute Lockerungen im Sonnenbad

Hallenbad in Rommerskirchen

Das Sonnenbad am Gorchheimer Weg. Foto: Georg Salzburg (salz)

Rommerskirchen Weil die Inzidenz im Rhein-Kreis unter 10 liegt, ist unter anderem die Aufenthaltsdauer nicht mehr beschränkt.

Ab sofort gelten weitere Corona-Lockerungen im Sonnenbad am Gorchheimer Weg in Rommerskirchen. Mit der in Kraft getretenen Inzidenzstufe 0 wird die Beschränkung der drei „G’s“ (geimpft, genesen, getestet) aufgehoben. Zudem wird wieder eine unbeschränkte Aufenthaltsdauer angeboten.