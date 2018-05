Remscheid: Wohnen über Woolworth: Projekt droht zu scheitern

So sollte das Projekt von Investor Leo Schönhals an der Alleestraße aussehen. Jetzt droht das Aus. Foto: ROWE/Schönhals

Remscheid Bezirksbürgermeister Mähler überbringt schlechte Nachrichten von den Bauplänen des Investors.

Droht ein ehrgeiziges Bauprojekt an der Alleestraße in der Planungsphase zu scheitern? So jedenfalls klingen die Botschaften, die Bezirksbürgermeister Otto Mähler (SPD) aus einem Gespräch mit Investor Leo Schönhals mitbringt. Am Wochenende habe ihm Schönhals berichtet, dass die geplante Aufstockung von zwei Etagen mit Wohnungen wohl nicht zu realiseren sei. Grund seien eingetragene Baulasten im betroffenen Gebäudekomplex. Dabei geht es unter anderem um die nötigen Parkplätze für die insgesamt 50 neuen Wohnungen, die hier entstehen sollten.