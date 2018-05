Remscheid: Für einen Moment ein kleiner Star

Remscheid Beim Mitmachkonzert von Volker Rosin durften auch Kids auf die Bühne.

Nervös zupft Emily (7) an ihrem Kleid. Ein wenig verlegen sieht sie aus. Kein Wunder, schließlich schaut sie von der Bühne des Teo Otto Theaters in über 400 Gesichter im Saal. Aber sobald Liedermacher Volker Rosin die ersten Takte auf seiner Gitarre anstimmt, ist die Zweitklässlerin ganz souverän. Laut und mit Begeisterung singt Emily den Refrain von "Das Lied über mich" in das "Zaubermikrofon". Unterstützt wird sie dabei vom großen Saal-Chor. Am Ende kann das junge Mädchen aber noch einmal ganz alleine glänzen: textsicher und a cappella.

Am Sonntagnachmittag war der Musiker zu Gast in Remscheid. Mit im Gepäck hatte er einige seiner Klassiker sowie neue Songs von der aktuellen CD "Tanzfieber". Schon mit dem Begrüßungslied brachte er seine kleinen und großen Gäste in Bewegung. Zu "Volle Kraft voraus" sprangen die Kids in den Reihen zwischen den roten Theatersesseln wie kleine Flöhe auf und ab. Waren einige der Kinder am Anfang vielleicht noch etwas schüchtern, löste sich das im Laufe der Stunde.