Lennep : Altstadtfest feiert ein gelungenes Comeback

Familientreff in Lennep. Aus Wittmund in Friesland kamen Gäste zum diesjährigen Altstadtfest 2022. Foto: Jürgen Moll

Lennep Nach vier Jahren Pause zog die Traditionsverstaltung im historischen Stadtkern viele Besucher an. Daran änderte auch ein kurzes, aber intensives Regenintermezzo am Samstagabend nichts.

Ein wohltuendes Trostpflaster, nachdem kurz vor Festbeginn der verkaufsoffene Sonntag in Lennep von der Gewerkschaft Verdi gekippt wurde. „Das macht mich schon traurig.“ Seit 1977, habe er nachrecherchiert, werde in Lennep das Altstadtfest gefeiert. „Und schon immer gehörte der verkaufsoffene Sonntag zur Tradition dazu.“ Dass dieser nun aufgrund eines Formfehlers abgesagt werden musste, sei ein Schlag in die Gesichter der Lenneper Einzelhändler. „Hier in Lennep gibt es ausschließlich inhabergeführte Geschäfte. Sie hatten sich schon sehr darauf gefreut, denn das Altstadtfest ist eine hervorragende Form sich darzustellen, vor allem, nachdem Corona vielen von ihnen die Luft genommen hat“,sagte Schmittkamp. Er hätte sich gewünscht, dass die Gewerkschaft unter diesen Bedingungen ein Auge zudrückt.