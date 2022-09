Klosterkirche Lennep : Tabutanten improvisieren über Tabuthemen

Die Tabutanten sind Gopi Christine Holzer und Simone Schmitt. Foto: Jürgen Moll

Lennep Der Ambulante Hospizverein Remscheid hatte am Dienstagabend das Improvisations-Duo „Die Tabutanten“ in die Klosterkirche eingeladen. Die beiden sorgten für viel Gelächter.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

„Manchmal ist auch im Leben nix drin“, das ist ein gleichermaßen tiefsinniger wie trauriger Satz, der beim Auftritt des Improvisations-Duos „Die Tabutanten“ am Dienstagabend in der sehr gut besuchten Klosterkirche praktisch nebenher gefallen ist. Christine G. Holzer und Simone Schmitt, das sind die Tabutanten, die auf Einladung des Ambulanten Hospizvereins Remscheid nach Lennep gekommen waren. Mitgebracht hatten die beiden ihr Programm „Sie werden lachen, es geht um den Tod“. Und so gegensätzlich das auch wirkte, so wahr war es. Denn die beiden Vollblut-Schauspielerinnen und Theaterpädagoginnen wirkten auf der Bühne gleichermaßen nachdenklich, schafften es aber auch mit Leichtigkeit, ihr Publikum zum ausgelassenen Lachen zu bringen.

Das Faszinierende am Auftritt der beiden Tabutanten war, dass sie ihr anderthalbstündiges Programm einfach aus dem Moment heraus entwickelten. Dabei kamen dann beinahe Forrest-Gump-artige Bonmots wie diese heraus: „Das Leben ist wie Honig. Manchmal ist es klebrig und süß. Aber es gibt einen Kipp-Punkt, dann wird er hart und unbeweglich – und steht einfach so rum.“ Vom Prinzip her funktionierte das Tabutanten-Konzept ganz genauso wie bein Springmaus-Theater. Das Licht ging kurz an, die Tabutanten erfragten vom Publikum unterschiedliche Stichwörter, das Licht ging wieder aus – und die Improvisation begann.

Info Die Tabutanten kommen aus Aschaffenburg Duo Das Improvisations-Duo „Die Tabutanten“ kommt aus Aschaffenburg und besteht aus Christine G. Holzer und Simone Schmitt. Beide sind ausgebildete Improvisationstheaterschauspielerinnen und Theaterpädagoginnen. Auftritte Bei ihren Auftritten behandeln „Die Tabutanten“, wie es schon dem Namen zu entnehmen ist, brisante Themen, die in der Gesellschaft weitgehend tabuisiert sind – zum Beispiel Tod und Sterben. Aber immer mit einer gehörigen Portion Humor – und Improvisationstalent.

Der thematische Überbau war dabei klar – es ging um die, leider immer noch, Tabuthemen Tod, Trauer und Sterben. Aber das wurde so verpackt, dass man im ersten Moment gar nicht wusste, wovon die beiden Schauspielerinnen da eigentlich sprachen. So war das etwa bei einer improvisierten Sterbebegleitung. Bei Beate, in deren Wohnung an der Freiheitsstraße. Das war das Setting, das zuvor aus dem Publikum abgefragt worden war. Ein paar Begriffe fehlten noch: „Was braucht ihr in der Begleitung?“, fragte eine der beiden Tanten – denn natürlich waren im Publikum auch einige Trauer- und Sterbebegleiterinnen und -begleiter. „Empathie, Zuverlässigkeit - sowie einen Lachsack, eine Patientenverfügung und ein Gesangsbuch“, kam es aus dem Publikum zurück. „Und welche Eigenschaften sollte jemand haben, der euch besuchen würde, wenn ihr eine Sterbebegleitung in Anspruch nehmen würdet?“, fragte die andere Tante. Die Antworten kamen ebenfalls spontan: „Eine Clownsnase, Pfefferminzbonbons und Schnaps.“

Nun denn, für Christine G. Holzer und Simone Schmitt waren das ausreichend Stichworte für eine sehr unterhaltsame und ebenso einfühlsame Begleitungsszene. Wenn die Begleiterin etwa gefragt wurde: „Warum machen Sie das eigentlich?“ Und die furztrockene Antwort kam: „Naja, weil sie nicht weglaufen können!“ Dann hatte das enorm schwarzhumoriges Potenzial. Apropos „Furz“. Aus dem Lachsack wurde eben schnell das Furzkissen gemacht, und auch dieser etwas derbere Humor kam bestens an. Gleichzeitig wurde es beinahe poetisch, denn die Vorstellung, dass man dem lieben Verstorbenen im Friedwald durch das Gießen des dem Grab nahestehenden Baumes einen lieben Gruß dalassen könnte, hatte doch etwas beinahe Tröstliches.