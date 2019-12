Justizvollzugsanstalt Lüttringhausen in Remscheid : Flucht aus dem offenen Vollzug

Remscheid Seit Juli 2017 sind 86 Personen aus dem Offenen Vollzug in der JVA Lüttringhausen getürmt. In ganz NRW waren es 500.

Sie sind über den Maschendrahtzaun getürmt oder vom Hafturlaub nicht zurückgekommen. Manche sind morgens zur Arbeit gegangen und einfach weggeblieben. Wieder andere waren kurz mal weg über den Zaun – und noch vor der „Zählung“ wieder zurück. Letztere fallen nicht in die Statistik der Landesregierung, die dort vor kurzem dem Rechtsausschuss vorgelegt wurde. Landesweit sollen jedenfalls seit Juli 2017 beinahe 500 Gefangene aus dem offenen Vollzug verschwunden sein, davon allein 86 aus der JVA an der Masurenstraße in Lüttringhausen.

Eine Zahl, die aufhorchen lässt. Und die vor allem eine Frage aufkommen lässt: Was ist da los in den Haftanstalten? Können Gefangene einfach ihre sieben Sachen packen und verschwinden? Wobei von Verschwinden ohnehin keine Rede sein kann – die Leute sind auf der Flucht und werden zur Fahndung ausgeschrieben. Einige der Flüchtigen sind freiwillig wieder zurückgekehrt, andere wurden aufgegriffen. Fünf Gefangene sind noch immer flüchtig.

Bei schweren Straftaten rücken derartige Lockerungen ohnehin in weite Ferne, bei Sexualstraftätern sind sie nahezu ausgeschlossen. Allenfalls am Ende einer langen Haftzeit könne der offene Vollzug dabei helfen, die Resozialisierung gelingen zu lassen. Ansonsten kämen vor allem diejenigen dorthin, die sich bei der Urteilsverkündung auf freiem Fuß befinden. Und das wiederum spreche dafür, dass keine Fluchtgefahr bestehe – und auch dafür, dass von den Straftätern keine Gefahr ausgehe.

Dass es dennoch Inhaftierte gibt, die mit den Lockerungen nicht umgehen können und die Flucht antreten? Nun ja, deren Leben werde dadurch nicht leichter. Sie werden zur Fahndung ausgeschrieben, an der Haustüre klingelt die Polizei – und die meisten gehen den Beamten irgendwann ins Netz. Manche rufen auch nach Tagen in der JVA an, um zu erklären, warum sie aus dem Hafturlaub nicht zurückgekehrt sind. Streit mit der Ehefrau oder Kinder, die plötzlich krank sind: Es gibt zuweilen Gründe, die Grafweg sogar verstehen könnte. Allerdings erwartet die JVA-Leiterin von den Häftlingen dann, dass sie sich zuverlässig melden. Dann könne man auch darüber nachdenken, den Freigang möglicherweise zu verlängern. Das alles laufe auf Vertragsbasis, aber eines sei klar: „Wer im offenen Vollzug ist, muss sich an die Spielregeln halten.“ Wer das nicht tut, muss mit den Konsequenzen leben und die bedeuten in diesem Fall: Umzug in die Gefängniszelle.