Neuer Organisator in Lennep : Brockmann will Weihnachtstreff ändern

Handwerkermarkt Neben dem ideellen Weihnachtsmarkt lockte auch die Klosterkirche am Sonntag mit ihrem diesjährigen Kunsthandwerker-Weihnachtsmarkt die Besucher in die Altstadt vonLennep. Auf zwei Etagen boten Kunsthandwerker, Schmuck, Strickware und Holzarbeiten sowie leckere Gelees und Liköre an. Auch in der Klosterkirche ließ es sich in angenehmer Atmosphäre gemütlich zwischen den Ständen flanieren.