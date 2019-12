Ham&Egg im Lenneper Rotationstheater : Heidenspaß in der Travestie-Sauna

Das Bonner Duo Ham & Egg gehört zu den Stammgästen im Rotationstheater. Auch am Wochenende begeisterten sie wieder das Publikum.

Es hatte ein bisschen was von einem Saunabesuch, als die Zeit bei Ham & Egg, alias Jörg Dilthey und Andreas Schmitz, am Freitagabend in ihrer aktuellen Show „Aus Spaß verkleidet!“ ein wenig weiter fortgeschritten war. Im vollbesetzten Theater war die Luft zum Schneiden dick, als Egg eine herrlich abgedrehte Version des Caterina-Valente-Schlagers „Ganz Paris träumt von der Liebe“ im prunkvoll-goldenen Glitzerkostüm präsentierte. Zuvor war bereits der „Zalando-Song“ zum Sauna-Einsatz gekommen - mit Ham im Kostüm, auf dem sich die besungenen Schuhe wie eine extravagante Modelleisenbahn im Kreis angeordnet befanden. Denn natürlich waren es vor allem die bunten und phantasievollen Kostüme, die die beiden Travestiekünstler im Minutentakt wechselten, die auch die neue Show zum besonderen Hingucker machten.

Das Motto dieses knallbunten Comicabends war tatsächlich Programm. Denn was anderes als der reinste Spaß an der Sache konnte dahinterstecken, als Ham & Egg etwa in gigantische Abendkleider gehüllt auf die Bühne kamen – und diese Kleider dann auf Bügeln hingen und auf den Köpfen wie Hüte aufgesetzt waren? Einen Augenblick später waren diese Hüllen dann gefallen und der Titelsong des Programms – zur Melodie des Disco-Klassikers „I‘m so excited“ – wurde von diesem so herrlich überdrehten und bestens aufgelegten Duo, das übrigens auch den zweiten Auftritt am Samstagabend ausverkaufen sollte, mit jeder Menge Körpereinsatz gesungen und getanzt. Und natürlich hatte es was von Karneval, Jux und Spaß, wenn Ham zusammen mit dem Publikum den Bata-Illic-Gassenhauer „Michaela“ zum besten gab - aufgeteilten Refrain inklusive.