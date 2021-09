Ausbildungsstart : Sparkasse heißt ihre neuen Azubis willkommen

In den kommenden zweieinhalb Jahren wird der Schwerpunkt der Arbeit für die Auszubildenden auf der Kundenberatung in der Filiale liegen.

In den kommenden zweieinhalb Jahren wird der Schwerpunkt für die Auszubildenden auf der Kundenberatung in der Filiale liegen. Die zukünftigen Bankkaufleute lernen während der Ausbildung aber auch andere Bereiche der Sparkasse kennen. Fest eingeplant ist unter anderem ein Einsatz im Digitalen Beratungscenter bzw. Kundenservicecenter: Hier erleben die Nachwuchskräfte hautnah, wie man Digitalisierung, modernste Technik und Kundenorientierung verbindet. Passend ausgestattet dafür sind sie jetzt schon:

Die „Neuen“ haben bereits an ihrem ersten Tag ein Tablet bekommen – dies ist fester Bestandteil der Ausbildung. Das Tablet dient einerseits der Vermittlung theoretischer Kenntnisse. Aber auch die Kommunikation mit der Ausbildungsleitung läuft zum Teil auf digitalem Weg. In der Berufsschule spielt das Tablet ebenfalls eine große Rolle, und die Auszubildenden können z. B. selbst entscheiden, ob sie sich Bücher kaufen oder E-Books leasen möchten. Lernunterlagen werden von den Lehrern in einer Cloud zur Verfügung gestellt. „Corona hat die Nutzung dieser Möglichkeiten extrem verstärkt – ein deutlicher Schub für die Digitalisierung“, sagt Ausbildungsleiter David Hölsken. Dennoch seien die Auszubildenden sehr froh, dass Unterricht nun auch wieder in Präsenz möglich ist.