Allianz Bildung & Lernen : Lesementoren treffen sich und lernen sich kennen

Zum Start ins neue Schuljahr trafen sich mehr als 60 Ehrenamtliche, die Schüler beim Lesen unterstützen. Informationen gab es von der Leiterin der Kinder- und Jugendbibliothek.

Bei sonnigem Spätsommerwetter war dann im „Huberts“ an der Minoritenstraße Gelegenheit, sich kennenzulernen und auszutauschen. Nachdem Christiane Fentross bereits in den letzten Ferientagen die kleinen Lesementoring-Familien einander und mit den Schulleitungen und Ansprechpartnerinnen in den Grundschulen bekannt gemacht hat und sich in mehreren Schulungen kleine Gruppen digital getroffen haben, traf sich hier die große Lesementoring-Familie in entspannter Atmosphäre.