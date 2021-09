St. Marien Krankenhaus : 14 neue Auszubildende als Investition in die Zukunft

Als einer der größten Ausbildungsbetriebe Ratingens mit nun 70 Auszubildenden sieht sich die GmbH somit optimal auf die Zukunft eingestellt.

Die St. Marien-Krankenhaus GmbH hat bereits im vergangenen Jahr ihren Fokus verstärkt auf die Ausbildung in der Pflege gelegt. In diesem Jahr starten nun erneut 14 junge Menschen ihre Berufsausbildung zur Pflegefachkraft. Als einer der größten Ausbildungsbetriebe Ratingens mit nun 70 Auszubildenden sieht sich die GmbH somit optimal auf die Zukunft eingestellt.

Seit einigen Jahren rückt das Thema Pflegenotstand immer wieder in den Fokus der Öffentlichkeit. Eine zentrale Rolle spielt dabei der demographische Wandel. Die Bevölkerung wird zunehmend älter, der Anteil Pflegebedürftiger wächst. Gleichzeitig entsteht ein Mangel an examinierten Pflegekräften.

Schon heute herrscht ein starker Wettbewerb unter den einzelnen Gesundheitsdienstleistern um das gut ausgebildete Personal. Ralf Hermsen , Geschäftsführer der St. Marien-Krankenhaus GmbH, erklärt: „Derzeit profitieren wir noch von unserer geringen Fluktuation. Ein Großteil unserer Mitarbeitenden ist schon seit Jahrzehnten bei uns und scheidet erst mit Renteneintritt aus. Darauf können wir sehr stolz sein. Jedoch ist auch innerhalb unserer Mitarbeiterschaft eine Altersverschiebung erkennbar. Um einem zukünftigen Personalengpass vorzubeugen und dem wachsenden Bedarf an gut ausgebildetem Pflegepersonal gerecht zu werden, haben wir die strategische Entscheidung getroffen, die Ausbildung in der Pflege zu einem Schwerpunktthema zu machen.“

Die große Zahl an Ausbildungsstellen ist aber nicht nur für die St. Marien-Krankenhaus GmbH eine Investition in die Zukunft.„ Wir wollen auch der Ratinger Jugend ein Angebot machen, eine attraktive Ausbildungsstelle mit Zukunftsperspektive an ihrem Heimatort zu finden“, sagt Hermsen. Auch deshalb hat die GmbH die Zahl der Ausbildungsstellen in den letzten beiden Jahren von 51 auf 70 erhöht.