Die gute Tat : Einrichtungshaus Molitors zeigt ein Herz für Kinder

Das Team von Molitors Haus für Einrichtungen aus Ratingen unterstützt mit seiner im Jahr 2020 ins Leben gerufenen Aktion „Molitors zeigt Herz“ regionale Initiativen, die Gutes tun.

Das Team von Molitors Haus für Einrichtungen aus Ratingen unterstützt mit seiner im Jahr 2020 ins Leben gerufenen Aktion „Molitors zeigt Herz“ regionale Initiativen, die Gutes tun. Um Spenden für die Kinder zu sammeln, hat Molitors Dekoherzen in verschiedenen Farben herstellen lassen. Kunden des Einrichtungshauses können die Herzen erwerben, den Kaufpreis dabei selbst bestimmen und so einen Beitrag für glückliche Kinderherzen in der Region leisten. Der gesamte Erlös der Verkaufsaktion wird in 2021/22 an die Initiative „Be Strong for Kids“ gespendet. Im vergangenen Jahr kamen bereits 1000 Euro für die Ratinger Tafel zusammen, die damit einen Teil der Kosten für den Umzug in die neuen Räumlichkeiten am Stadion finanzieren konnte. Molitors möchte für die Initiative „Be Strong for Kids“ auch in diesem Jahr eine große Spendensumme zusammenbekommen. Wer Molitors bei diesem Vorhaben unterstützen möchte, der kann sich ein Dekoherz im Showroom an der Hans-Böckler-Straße 8 in Ratingen aussuchen oder unter order@molitors.de bestellen.