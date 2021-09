Stadtbücherei Mettmann erhält 3D-Drucker : Förderverein bietet Ausbildung für die dritte Dimension

Mettmann Auf dem Weg zum Future Lab wurde für die Stadtbibliothek von ihrem Förderverein ein 3D-Drucker angeschafft. Damit er fachgerecht genutzt werden kann, gibt es jetzt eine Ausbildung. Ziel ist, einen 3D-Führerschein zu erwerben.

„Zwei kostenlose Einführungsworkshops werden vom Freundeskreis der Stadtbibliothek Mettmann angeboten“, sagt sie über die Termine Samstag, 11. September, sowie Samstag, 2. Oktober, jeweils ab 10 Uhr. Die Workshops sind an beiden Tagen gleich: In jedem Workshop wird vermittelt, wie der fabrikneue 3D-Drucker prinzipiell funktioniert und wie er per Vorlage Objekte ausdruckt – „und was man wissen muss, um in Zukunft selbst einen 3D-Drucker bedienen zu können“. Additive Fertigung ist ein wichtiges Tool, das immer mehr Branchen durchdringt.