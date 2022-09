Weizsäcker-Gymnasium : Junge Go-Meisterteams in Ratingen

Ratingen Ein uraltes Brettspiel kommt in Ratingen zu neuen Ehren. In Ratingen trafen sich Teams aus ganz Deutschland zur Go-Meisterschaft. Die Ratinger landeten auf Platz drei.

Am Wochenende war viel los am Carl-Friedrich von Weizsäcker Gymnasium, knapp 90 Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 18 Jahren aus ganz Deutschland nahmen an der deutschen Schul-Go Mannschaftmeisterschaft teil und spielten in den neuen Räumen des Schulgebäudes das traditionelle asiatische Brettspiel. Go ist ein Spiel mit hohem strategischem und taktischem Anspruch. Ähnlich wie Schach fördert und fordert das Spiel Konzentrationsfähigkeit und logisches Denken. Go hat eine über 4000-jährige Geschichte in Asien und wird heute weltweit gespielt.