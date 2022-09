Handball-Regionalliga : Interaktiv baut auf seine jungen Talente

Co-Trainer Alexander Oelze wil wieder aktiv ins Spiel eingreifen. Foto: Achim Blazy (abz)

RATINGEN Am Samstag treten die Ratinger Handballer bein TSV Bonn an. Dann will der Regionalligist seinen guten Start in die Saison mit dem dritten Sieg bestätigen. Auch Alexander Oelze will dann wieder seinen Teil zum Erfolg beitragen.