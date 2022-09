Fußball-Bezirksliga : 04/19-Reserve braucht einen Sieg über den SC Velbert II

Trainer Ali Basboga. Foto: Achim Blazy (abz)

RATINGEN Die Mannschaft von Ali Basboga trifft am Sonntag im Kampf um den Bezirksliga-Erhalt auf einen direkten Abstiegskonkurrenten und will punkten.

Der Bezirksligist Ratingen 04/19 II. tritt am kommenden Sonntag gegen den SC Velbert II. an. Cheftrainer Ali Basboga sieht darin ein Schlüsselduell im Abstiegskampf. Die Ratinger waren zuletzt holprig in die Saison gestartet. Nach fünf Spielen weist die Bilanz einen Sieg und vier Niederlagen aus. Den Gästen aus Velbert ergeht es in dieser Hinsicht jedoch nicht anders. Beide Teams wollen sich von den Abstiegsplätzen der Bezirksliga lösen.

Das Team von Basboga verlor die letzten beiden Bezirksliga-Begegnungen gegen die SG Essen-Schönebeck (1:2) und den Essener SC Preußen (1:2) jeweils knapp. „Wir haben zwei gute Spiele bestritten und konnten mithalten. An der Chancenverwertung müssen wir unbedingt arbeiten“, sagt Basboga in Hinblick auf den kommenden Sonntag. Diese Herausforderung ziehe sich für die Ratinger sowohl durch die Vorbereitung als auch durch die noch junge Saison.

Am vergangenen Dienstag absolvierte die Mannschaft ein Testspiel gegen den Duisburger Fußballverein 08 e.V. „Wir konnten gegen Duisburg nahezu unseren gesamten Kader auflaufen lassen und dadurch konnten alle Spieler Spielpraxis sammeln“, beschreibt Basboga. Obwohl das Spiel gegen den Bezirksligisten mit 1:4 verloren ging, sei diese Art von Tests auch während der Saison sehr wichtig für das Team. Es war bereits das fünfte Testspiel, das die Ratinger vor und während dieser Saison bestritten haben.

Für den kommenden Spieltag muss Basboga auf zwei wichtige Stützen seines Teams verzichten. Philipp Schultz hat sich im Testspiel gegen Duisburg an der Leiste verletzt und wird folglich ausfallen. Der eigentliche Kapitän des Teams, Timo Derichs, fehlt weiterhin verletzungsbedingt. Cheftrainer Basboga rechnet mit einer Rückkehr seines Stabilisators in den nächsten Wochen. Das Lauftraining habe der Kapitän bereits wieder aufgenommen. Frederik Schulze und Tobias Dobry, die zuletzt beide aufgrund von Corona-Erkrankungen ausgefallen waren, sind wieder zurück in der Mannschaft.