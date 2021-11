Golfclub Hösel : Golfen und Gutes tun: Charity-Turnier für Flutopfer

Beim Herbstvierer zugunsten der Flutopfer gingen 104 Teilnehmer an den Start. Gespickt war das Turnier mit vielen Partnern, die es sich nicht nehmen lassen wollten, den Charity-Gedanken des Turniers zu unterstützen.

So übernahm das Hotel Schloss Hugenpoet die Zwischenverpflegung, Getränke Doppstadt und Stauder steuerten die Getränke sowie Sachpreise für die Tombola bei, das Golfhotel Wiesensee in Pertisau am Achensee stiftete einige hochwertige Preise und Citadelle-Systems übernahm die Teegeschenke. Neben einem tollen Golftag bei herrlichstem Golfwetter wurde auch viel Gutes getan. Aus den Startgeldern und privaten Spenden konnte ein Spendenbetrag in Höhe von 3770 Euro erzielt werden. Dieser Betrag kam der gemeinnützigen Organisation im Kreis Mettmann „Erkrath hält zusammen“ zu Gute. Der Verein „Erkrath hält zusammen e.V. „ unterstützt Menschen, die durch die Hochwasserkatastrophe in Not geraten sind. Bisher hat der Verein 65 Luftentfeuchter/Bautrockner, 8 Nasssauger, 2 Schmutzwasserpumpen sowie 7 Heizlüfter teilweise selbst angeschafft, teilweise mit Unterstützung von DRK und anderen Hilfsorganisationen und diese an die Betroffenen vermittelt. In mehr als 80 Haushalten wurden mit ehrenamtlichen Helfern Ausräumaktionen, sowie weitere Hilfstätigkeiten übernommen.