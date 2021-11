Prinzengarde Rot Weiß Ratingen : Prinzengarde mit Stand auf Marktplatz

Die Prinzengarde Rot Weiß ist in die Session gestartet. Jetzt folgt eine kurze Advents- und Weihnachtspause, bevor es im Januar weiter geht.

Die Tanzabteilungen hatten trotz Corona mit Onlinetraining und Präsenztraining weiter geübt, um ihre Tänze darzubieten. Ein großes Lächeln zauberte wieder einmal der „Flohhaufen“ den Gästen ins Gesicht. Doch trotz aller gefühlten Normalität, so fehlte doch eines ganz gewiss an diesem Abend: das Bützen.

Als nächstes wird das Damencorps der Prinzengarde im Hüttenzauber auf dem Rathausplatz mit einem Stand vertreten sein, bis eine kleine Advents- und Weihnachtspause eingelegt wird. Mit Start ins neue Jahr 2022 startet dann auch die Prinzengarde Rot Weiß wieder durch und freut sich mit allen Jecken auf den Karnevalsgottesdienst am 15. Januar in St. Peter und Paul, den Kneipenkarneval am 21. Januar, die Gardesitzung am 28. und die Kindersitzung am 29. Januar und die vielen weiteren Termine in der Session.