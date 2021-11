Oberschlesisches Landesmuseum : Museumsdirektorin zu Besuch in Oberschlesien

Museumsdirektorin Andrea Perlt bei der Ausstellungsführung mit Kuratorin der Ausstellung Dr. Joanna Lussek (r.) und der Generalkonsul der Bundesrepublik Deutschland in Breslau, Jörg Neumann (2. v.r.). Foto: OSLM

Die Direktorin des Oberschlesischen Landesmuseums, Andrea Perlt, und der Stiftungsvorsitzende, Sebastian Wladarz, nahmen an der Eröffnung der Ausstellung „Jüdische Spuren – Von der Synagoge zu Gebetshaus in Beuthen“ teil

Es war der erste gemeinsame Besuch in Oberschlesien, und der Anlass war ein wichtiger: In Beuthen (heute Bytom) nahmen die Direktorin des Oberschlesischen Landesmuseums, Andrea Perlt, und der Stiftungsvorsitzende, Sebastian Wladarz, an der Eröffnung der Ausstellung „Jüdische Spuren – Von der Synagoge zu Gebetshaus in Beuthen“ im Oberschlesischen Museum (Muzeum Górnośląskie) teil.

Das Projekt ist eine deutsch-polnische Kooperation und besteht aus einer wissenschaftlichen Konferenz, einer Ausstellung, einer Filmproduktion sowie einer Publikation. „Die Idee zur Kooperation entstand während meines ersten Besuchs als Stiftungsvorsitzender bei den Freunden in Beuthen. Ich habe spontan zugesagt, weil es sich hierbei, gerade in heutiger Zeit, um ein wichtiges Thema handelt“, erinnert sich Sebastian Wladarz. So wurden Fördergelder bei der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit beantragt und parallel am Projekt gearbeitet.

Beuthen war nicht die einzige Station der Höseler Delegation. Auf dem Reiseplan standen auch die Besuche von Partnermuseen in der Zielregion, der Kunstakademie in Kattowitz und der Verbände sowie Institutionen der deutschen Minderheit in Oberschlesien. Bei den Partnermuseen, wie dem Museum der Geschichte der Stadt Kattowitz oder dem Museum der Schlesischen Aufstände in Schwientochlowitz, war der Empfang für die Höseler sehr offen und herzlich. „Es gab kein Gespräch, bei dem es nicht zu Ideen für Kooperationen oder Projekte gekommen wäre. Ich hatte den Eindruck, dass die Partner durchaus erfreut waren über den frischen Wind, der bei uns im Hause weht“, zeigt sich Stiftungschef Sebastian Wladarz überzeugt. Er ist auch sicher, dass man sehr von einem gegenseitigen Wissensaustausch profitieren kann.

Mittlerweile müsse man im Übrigen auch erkennen, „dass wir auch sehr viel von den polnischen Partnern lernen können“, ergänzt Andrea Perlt und belegt dies an einem Beispiel: „Wir haben gesehen, dass uns die Museen in Polen im Bereich Digitalisierung und Einbindung multimedialer Darstellungsformen in die Ausstellungen weit voraus sind“. Die Historikerin zeigt sich auch über die Angebote für die kleinen Besucher begeistert: „Kinder können sicher nicht immer den Kern jeder Ausstellung erfassen. Durch spezielle Angebote lernen sie aber, dass Museum nicht langweilig ist, sondern Spaß machen kann. Und das ist eine ganz wichtige Botschaft, damit ein Museumsbesuch später mit positiven Gefühlen verbunden wird“.

Beim Besuch der Kunstakademie der Schlesischen Universität in Kattowitz wurde konkret die Möglichkeit besprochen, Werke von Kattowitzer Studierenden im Oberschlesischen Landesmuseum auszustellen. „Dem Vorhaben stehen wir sehr positiv gegenüber. Wir wollen nicht nur mit Museen, sondern gerne auch mit Universitäten und Hochschulen in Oberschlesien zusammenarbeiten“, so Museumsdirektorin Andrea Perlt.

Ein Highlight auf der Reise war sicherlich das einzige Unesco-Weltkulturerbe in Oberschlesien. Die Silber-, Blei- und Zinkbergwerksanlage in Tarnowitz/ Tarnowskie Góry ist das einzige Unesco-Welterbe in Polen, das von einer Nichtregierungsorganisation in die Liste eingetragen werden konnte. Der „Verein der Liebhaber des Tarnowitzer Landes“ ist ein privater Verein und betreibt selbst einige Objekte, die zum Welterbe gehören. „Es ist schon sehr beachtlich, dass ein Verein ein solches Vorhaben stemmen konnte“, zeigt sich Perlt beeindruckt. Aber 17 Jahre harte Arbeit haben sich ausgezahlt.

Auch bei der deutschen Minderheit in Oppeln knüpften Perlt und Wladarz neue Kontakte. Mit dem Dachverband der Deutschen in Polen (VdG) wurde eine Kooperation anlässlich des Kulturfestivals der deutschen Minderheit 2022 in Breslau vereinbart. Zudem gibt es beim Dokumentations- und Ausstellungszentrum der Deutschen in Polen gute Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Die wissenschaftliche Leiterin des im Aufbau befindlichen Hauses in Oppeln, Weronika Wiese, wird bereits im November nach Ratingen kommen, um weitergehende Gespräche über Leihgaben und Ausstellungsprojekte zu führen. Ein Schwerpunktgespräch fand beim Bund der Jugend der deutschen Minderheit statt. „Zweifelsohne müssen wir uns stärker um die Zusammenarbeit mit der jungen Generation kümmern. Sie hat durchaus eigene Vorstellungen hierzu. Wir sollten es daher nutzen, dass der Verband einen guten Draht zu jungen Leuten hat“, sind sich Perlt und Wladarz sicher.