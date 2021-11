2000. Mitglied : Ratinger Radler ist ADFC-Jubiläumsmitglied

Kreis Mettmann (RP) Seit September hat der ADFC Kreisverband Mettmann mehr als 2000 Mitglieder. Aus diesem Anlass sollte das Jubiläums-Mitglied mit einem 50-Euro-Gutschein geehrt werden.

Tatsächlich sind es aber drei Mitglieder, die taggleich in den ADFC-Ortsgruppen Hilden, Ratingen und Velbert registriert wurden. Der Kreisverband hat daher beschlossen, aus Fairnessgründen alle drei neuen Mitgliedern gleichermaßen zu ehren. In Ratingen erfolgte dies beim Radler-Treff im „Schlüssel am Markt/ Zu den drei Königen“. Dort erhielt Neumitglied Piet von der Forst seinen 50-Euro-Gutschein aus den Händen vom Tourenwart und Vorstandsmitglied Erhard Töpfer.