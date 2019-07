St. Sebastiani Bruderschaft : Ratingen freut sich aufs Schützenfest

Ratingen Mit dem Schützenbiwak wurde der Countdown zum Schützen- und Heimatfest der St. Sebastiani Bruderschaft gestartet.

(RP) Es hätte der erste offizielle Termin am Rathaus werden können: Mit dem Schützenbiwak wurde der Countdown zum großen Ratinger Schützen- und Heimatfest der St. Sebastiani Bruderschaft am kommenden Wochenende gestartet. Allerdings nicht wie ursprünglich geplant auf der Rathaus-Baustelle, sondern – schon fast traditionell – wieder an der Stadthalle. Das tat der Freude aber keinen Abbruch, auch wenn der Sonne nicht zum Mitfeiern war. Immerhin blieb es trocken. Am See stand der Nachwuchs im Vordergrund, mit Sackhüpfen und anderen Spielen. Zuvor hatte Pagenkönig Jason Kleinschnittger die Silberne Mösch stolz durch die Stadt getragen. Erster Höhepunkt ist am Freitag die Zeltparty an der Brückstraße mit den New City Beats. RP-Foto: Achim Blazy