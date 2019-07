Ratingen : Polizei nimmt Fahrraddieb fest

Ratingen Der Mann hatte seinen Personalausweis in einem Fahrradkorb vergessen.

(RP) In der Nacht zu Freitag hat die Polizei einen Fahrraddieb auf frischer Tat festgenommen. Gegen 1.25 Uhr meldeten sich Anwohner bei der Polizei. Sie gaben an, beobachtet zu haben, wie sich drei Männer an einem Auto zu schaffen machten. Als die Polizei eintraf, konnten sie keine Feststellungen machen – auch das Auto war nicht beschädigt. Allerdings bemerkten sie einen Mann, der ohne Licht auf einem Pedelec unterwegs war. Als sie ihn kontrollieren wollten, flüchtete der Mann in Richtung Hegelstraße. Auf die Rufe der Beamten reagierte er nicht. Vielmehr setzte er seine Flucht in die Straße Pfingsberg fort, wo ihn die Beamten aus den Augen verloren. Bei weiteren Ermittlungen konnten die Einsatzkräfte aber das von dem Mann zuvor geführte Pedelec zwischen zwei Garagenzeilen an der Homberger Straße finden. Die Beamten stellten im Fahrradkorb einen Stoffbeutel sicher: Darin fanden sie neben Drogen Aufbruchwerkzeug und einen Personalausweis, der augenscheinlich dem Fahrraddieb gehörte.