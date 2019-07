Kreis Mettmann : Radio Neandertal spendiert Eis für alle

Francesco Savoca verteilt Gratis-Eis – auch für Moderator Robin Lammerschop eine willkommene Abkühlung. Foto: Blazy, Achim (abz)

Kreis Mettmann Die Moderatorinnen Jenny Düe und Robin Lammerschop hatten eine Wette verloren.

Von Henry Kreilmann

(sade) Das haben sich die Heiligenhauser verdient: Im Mai wetteten die beiden Radio Neandertal-Moderatoren Jenny Düe und Robin Lammerschop, dass es keine 30 Heiligenhauser schaffen, mit einem Schwimm- oder Badeaccessoire auf dem Rathausplatz zu erscheinen. Ein ziemlicher Klacks für die Bürger der Stadt mit dem Heljensbad: Es kamen mehr als 30 vorbei, mit Badehandtuch, Schwimmtierchen und Rettungsring, Liegestuhl und Schwimmflügeln, und sogar in Badebuchse und Bikini.

„Wir wussten ja vorher schon, dass die Heiligenhauser immer gut mitmachen, aber dass es dann sogar eine Polonaise auf dem Rathausplatz gab, das war schon toll“, freute sich Chefredakteurin Tatjana Pioschyk über eine gelungene Aktion: „Die Heiligenhauser haben haushoch gewonnen.“ Als Einlösung für die verlorene Städtewette kamen die Radiomacher gestern, mitten in der bisher heißesten Woche, wieder und hatten leckeres Eis im Gepäck: Zwei kostenfreie Kugeln nach Wahl gab es für jeden und das an dem Ort, der für die Heiligenhauser bei dem Wetter ohnehin zur Pilgerstätte wird: im Freibad an der Selbecker Straße. Schon als Eismann Francesco Savoca von Carlo-Eis aus Mettmann auf den Bad-Parkplatz einbog, war die Schlange an Eishungrigen lang. Kurzerhand gab es dann statt wie angekündigt auf dem Parkplatz, sondern direkt auf dem Badgelände leckeres Gratis-Eis.

Mit dem Wettgewinn reiht sich Heiligenhaus in die Liste der Sieger der Städtewette ein: In Hilden sorgte unter anderem die „Ode an die Freude“ auf selbst mitgebrachten Instrumenten für die Niederlage des Moderatoren-Duos, die Ratinger gewannen mit rot-weiß lackierten Daumennägeln. Acht von insgesamt zehn Städtewetten haben die Städte für sich entschieden.

Die Velberter dagegen haben ihre Wette nur knapp verloren, 19 unterschiedliche Euromünzen waren gefordert: Nur die estnische Münze fehlte.