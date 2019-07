Kriminalität : 17-Jähriger wird von Unbekannten beraubt

Ratingen Zwei Unbekannte sucht die Polizei nach einem nächtlichen Raub.

(RP) Zwei Unbekannte sucht die Polizei nach einem nächtlichen Raub. Am Samstag, 27. Juli 2019, gegen 01.30 Uhr, befand sich ein 17-jähriger Ratinger auf dem Weg von einer Feier nach Hause. Hierzu musste er an dem Spielplatz „Zur alten Ziegelei“ vorbeigehen. Er wurde an dem Spielplatz von zwei Männern angesprochen. Sie flößten ihm laut Polizei gegen seinen Willen eine Flasche Wodka ein. Sie drohten ihm Schläge an und entrissen ihm sein IPhone 6s. Die Täter flüchteten in Richtung Grüner See. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg. Täterbeschreibung: 175 bis 180 cm groß, korpulent, dunkler Phänotyp, südländische Herkunft, längerer Bart, weiße T-Shirts. Hinweise unter der Telefonnummer 02104-9826210.