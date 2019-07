Verkehrspolitik : Pedelec-Fahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Ratngen Das nächtliche ÖPNV-Angebot in Ratingen stelle nicht nur die Jugend vor Probleme, sagt die Volkssolidarität und unterstützt einen Antrag des Jugendrates.

(RP) Am Freitagmorgen kam es gegen 8 Uhr auf dem Breitscheider Weg in Lintorf zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 35-jähriger Pedelec-Fahrer aus Heiligenhaus schwere Kopfverletzungen erlitt und deshalb, nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort, in eine Spezialklinik nach Duisburg gebracht werden musste. Dort verblieb der Patient zur intensivmedizinischen Behandlung.