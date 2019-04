ÖPNV : Hösel: Bahn bestätigt Umbau

Die Station in Hösel bekommt zwei neue Dächer sowie zwei Fahrstühle. RP-Foto: Joachim Preuss. Foto: Joachim Preuß

Hösel Die Stadt hat bereits mit dem Umbau der Haltestelle begonnen.

(JoPr) Derzeit laufen am Bahnhof Hösel auf dem Vorlatz die Arbeiten zum Umbau der Bussteige (wir berichteten). Nun steht fest: Auch die Station selbst wird endlich komplett saniert. Baubeginn soll noch in diesem Jahr sein, wie dies bereits die Stadtverwaltung angedeutet hatte. Die Deutsche Bahn bestätigte den Bundestagsabgeordneten Kerstin Griese (SPD) und Peter Beyer (CDU) nun den Baustart noch in 2019. Beide hatten sich mit Kollegen, Stadt, Verbänden und Bürgern bei der Bahn Druck gemacht. Griese und Beyer erfuhren soeben von der Bahn, dass definitiv nun eine Baufirma gefunden worden sei. Bekanntlich war der jüngste Termin im vergangenen Jahr flachgefallen, weil die Ausschreibung ohne Reaktion blieb.