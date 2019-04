Musik : Monty Meerstein und The JAZZYBiliTys im Tragödchen

Ratingen Sie kommen von verschiedensten Musikrichtungen.

(RP) Am Donnerstag, 25. April 2019 swingt und groovt das Tragödchen in den vor der Zeit um die Ecke gekommenen Frühsommer. Ab 20 Uhr bittet der virtuose Gitarrist Monty Meerstein mit seiner Band „The JAZZYBiliTys“ (David Meese an der Gitarre, Tom Wilke am Bass und Harry Kleiner am Schlagzeug) zum Mitschnippen, vielleicht sogar zum Tanz. Stücke von Cole Porter, Duke Ellington und Django Reinhardt stehen auf dem Programm, mal als Cha Cha Cha, Bossa Nova oder Swing.