Kriminalität : Zwei Verletzte bei Rangelei mit Ladendieb

(RP) Zwei Leichtverletzte forderte am Ostersamstag einen Rangelei mit einem mutmaßlichen Ladendieb in der Netto-Filiale der Wallstraße. Gegen 9.30 Uhr, wurde eine 55-jährige Mitarbeiterin von einem Kunden auf einen Ladendiebstahl aufmerksam gemacht. Eine männliche Person soll sich diverse Waren in eine schwarze Umhängetasche mit der Aufschrift „FitX“ gesteckt haben. Als der Täter die Netto Filiale ohne zu zahlen verlassen wollte, versuchte der 28-jährige Arbeitskollege der Kassiererin diesen festzuhalten. Der Täter schubste den 28-Jährigen weg und sprühte mit einem bislang unbekannten Spray in dessen Gesicht. Auch die 55-jährige bekam den Sprühnebel ab. Danach flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung des Spielplatzes an der Gartenstraße/Beamtengässchen. Beschreibung: etwa 170 cm groß und schlank, etwa 30 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, Glatze, blaue Strickjacke, blaue Hose. Die beiden Mitarbeiter wurden leicht verletzt. Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02103/8986210, entgegen.