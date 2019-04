Ratingen : Minoritenstraße wird verkehrsberuhigt

Ratingen Die Straße wird umgebaut. Der Durchgang zum Markt wird zeitweise gesperrt. Arbeiten beginnen heute.

(RP) Nachdem der Rathaus-Neubau durch die Einigung zwischen Stadt und Generalunternehmer allmählich auf die Zielgerade einbiegen kann, beginnt in dieser Woche auch die Neugestaltung der Minoritenstraße. Während der etwa zweimonatigen Bauzeit wird es auch längere Phasen geben, in denen der Durchgang zum Marktplatz gesperrt werden muss. Der Martin-Luther-Hof wird aber jederzeit erreichbar sein, auch mit dem Auto.

Die Bauarbeiten beginnen am 23. April aber auf der anderen Seite der Grabenstraße. Dort wird die Einmündung der Minoritenstraße von Süden her barrierefrei gestaltet. Bordsteine werden abgeflacht, taktile Elemente für sehbehinderte Menschen eingebaut. Gegen Ende der Maßnahme wird auf der Grabenstraße auch wieder eine Mittelinsel eingerichtet.

Etwa sechs Arbeitstage brauchen die Arbeiter für diesen ersten Bauabschnitt, je drei pro Straßenseite. Bis Ende April werden Autofahrer daher nicht von der Grabenstraße in die Minoritenstraße abbiegen können, die Minoritenstraße wird im Bereich AOK/Sparkasse zur Einbahnstraße in Richtung Grabenstraße.

Vor den Sommerferien soll der Bezug des neuen Verwaltungsgebäudes beginnen, bis Ende des Jahres soll das komplette Rathaus in Betrieb gehen. Besondere Probleme in der Bauabwicklung bereitete und bereitet die Sanierung des Ratstraktes. Defizite in der Substanz und in der Beschaffenheit der Baustelle hatten zu zahlreichen Behinderungsanzeigen des Generalunternehmers geführt, deren aufwendige Bearbeitung wiederum eine der Ursachen für die Verzögerung war.