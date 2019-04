Glosse : Vorsicht mit dem Maßband

Ratingen Jeder Tag bis zur Rente zählt.

Schnippschnapp, war wieder einer ab. Der Dumeklemmer wedelte in der Eisdiele hocherfreut mit einem Schneider-Maßband herum. Das hatte mal zweihundert Zentimeter am Stück, kam der interessierten Kumpel-Runde aber merkwürdig kurz vor. Theatralisch fingerte er eine kleine Schere hervor und schnippelte fröhlich einen weiteren Zentimeter ab: Er war der Rente einen Tag näher gerückt. „Das kannst Du nicht machen“, entfuhr es jenem Dumeklemmer, der noch länger in Lohn und Brot stehen muss. „Jawoll“, stimmte ein älteres Semester zu: „Das wäre damals beim Kommiss als Wehrkraftzersetzung geahndet worden.“ Der Bald-Pensionist begriff schnell und versprach, in soundsoviel Tagen einen auszugeben. Geht doch! JoPr