Kriminalität : Wie man sich und anderen mit Zivilcourage hilft

(RP) Im Bus wird ein Fahrgast angepöbelt wird. An einer Haltestelle wird eine ältere Dame bedrängt. Ein Jugendlicher wird von Gleichaltrigen bedroht. Was tun? Eingreifen oder wegschauen? Das Evangelische Familienbildungswerk bietet am 10. Mai 2019 von 16 bis 200 Uhr einen Kurs an, in dem man lernt, selbstbewusst und mutig Verantwortung für sich und für andere zu übernehmen. Sie findet im Haus am Turm, Turmstraße 10, statt. Anmeldungen unter www.ev-familienbildung.de oder Telefon 02102-10940.