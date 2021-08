Personal im Rathaus : Bürgermeister favorisiert Gentzsch

Stadtkämmerer Martin Gentzsch stellt sich zur Beigeordnetenwahl. Die Unterstützung des Bürgermeisters hat er. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Die neuen Beigeordneten sollen in der Ratssitzung am 5. Oktober in nicht öffentlicher Sitzung gewählt werden. Darunter ist auch Martin Gentzsch.

(jün) Bürgermeister Klaus Pesch hat sich entschieden. Für die Besetzung der Beigeordnetenstelle/Stadtkämmerer schlägt er Martin Gentzsch vor, der sich wie berichtet auf die Stelle beworben hatte.

„Die vorliegenden Bewerbungen wurden durch den Bürgermeister hinsichtlich Befähigung und Eignung ausgewertet. Im Ergebnis ragt die Bewerbung von Herrn Martin Gentzsch so deutlich und eindeutig heraus, dass sich der Personalauswahlvorschlag des Bürgermeisters klar ergibt. Die Ausbildungen von Herrn Gentzsch passen am besten zum Anforderungsprofil, ebenso seine Kenntnisse der kommunalen Organisationsstrukturen und Verwaltungsprozesse. Seine Verwaltungs- und Leitungserfahrungen passen ideal zum Anforderungsprofil“, heißt es in der entsprechenden Vorlage.

Wie in der Vorlage ausgeführt, wurden die eingegangenen Bewerbungen durch den Bürgermeister ausgewertet. Daher schlägt der Bürgermeister dem Rat die Wahl von Martin Gentzsch zum Beigeordneten und Stadtkämmerer vor. Die Ratsfraktionen haben selbstverständlich das Recht, alle eingegangenen Bewerbungen zu sichten und Bewerber in ihre Fraktion einzuladen.

Die Besetzungsverfahren für die anderen Beigeordnetenstellen laufen analog. Die Beratungen und Entscheidungen sind für die Ratssitzung am 5. Oktober vorgesehen.