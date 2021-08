Gegen Gentechnik und für Tierwohl : Frau Doktor und die neuen Bauern

Wülfrath Ophelia Nick setzt auf gesunde Landwirtschaft und gesunde Ernährung. „Neue Bauern braucht das Land“, fordert die Tierärztin und Politikerin.

Zwei Themen liegen ihr dabei besonders am Herzen. „Gesunde Landwirtschaft und gesunde Lebensmittel“, sagt sie. Ihre Familie kann selbst eine kleine Landwirtschaft ihr Eigen nennen, mit Schafen, Hühnern und Hund. Aufgewachsen ist Ophelia Nick im Ruhrgebiet und lebt inzwischen in Wülfrath, wo sie sechs Jahre im Stadtrat aktiv war. Die promovierte Tierärztin ist spezialisiert auf Tierverhalten. So wundert es nicht, dass ihr das Tierwohl – auch und vor allem in der Landwirtschaft – besonders am Herzen liegt. „Die verpflichtende Kennzeichnung von tierischen Produkten wird ein Hauptziel in Berlin sein“, sagt Ophelia Nick, „so dass jeder erkennen kann, aus welcher Tierhaltung das Produkt stammt.“