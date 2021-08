Förderprogramm : Hochbeete laden Nachbarn zum Naschen ein

Die städtische Aktion war ein voller Erfolg. Im nächsten Jahr wird das Förderprogramm deshalb wieder mit 20.000 Euro aufgelegt. Bewerbungen sind ab Februar möglich.

Nun ist vor wenigen Tagen das 23. Gemüsebeet in Auftrag gegeben worden. Sehr viele Patenschaften wurden in Lintorf übernommen, auch von einem Einzelhändler aus Mitte und einem Sportverein aus Hösel. Der absolute Spitzenreiter mit neun Hochbeeten ist Ratingen-Ost. Rund um die Bruchstraße, In den Birken, Herbartstraße und Kettelerstraße kann nun fröhlich am Wegesrand genascht werden.