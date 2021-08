Kultur in Ratingen : Tragödchen setzt Jazz-Reihe fort

Sängerin Vanessa Vieto und Jazz-Gitarrist Axel Fischbacher sorgen am Donnerstag, 2. September, für frischen Jazz im Tragödchen. Foto: Tragödchen

Ratingen Die Sängerin Vanessa Vieto, der Bassist Malte Winter und die in Ratingen bekannten Peter Baumgärtner (Schlagzeug) und Axel Fischbacher (Gitarre) eröffnen nach einer längeren Coronapause das Format wieder im Buchcafé.

() Nach langer Coronapause setzt das Tragödchen am Donnerstag, 2. September, um 20 Uhr die Reihe der Jazzkonzerte fort. Im Buch-Café Peter & Paula an der Grütstraße sorgen die Sängerin Vanessa Vieto, der Bassist Malte Winter und die in Ratingen allseits bekannten Peter Baumgärtner (Schlagzeug) und Axel Fischbacher (Gitarre) für einen ersten musikalischen Höhepunkt.

Vanessa Vieto hatte schon als kleines Kind entdeckt, wie Musik sie berührt und wie sie mit ihrer Stimme Gefühle ausdrückt, die sie nicht in Worte fassen kann. Heute lebt die deutsch-panamesische Sängerin ihre Leidenschaft, den Jazz: Sie singt und unterrichtet, komponiert und textet. Mit ihren deutschlandweiten Musikprojekten bewegt sie sich spielend zwischen traditionellem, modernem und experimentellen Jazz. In einer Verbindung aus Sprache und Klang erzählt sie emotionale Geschichten des Lebens und der Liebe in Englisch und Französisch, Spanisch und Portugiesisch, Scat-Gesang und ihrer eigenen Fantasie-Sprache und schließlich auch in Deutsch.

Der Bassist Malte Winter ist ein Jazzmusiker aus Essen. Er hat an der Folkwang Universität der Künste E-Bass und Kontrabass studiert. In seiner Kindheit lernte er autodidaktisch Schlagzeug und später Gitarre, wechselte dann als junger Erwachsener zu E-Bass und Kontrabass und nahm schließlich das Studium auf. Seitdem ist er aktiv in verschiedenen Ensembles und Projekten und arbeitet als Berufsmusiker.

Peter Baumgärtner (Drums) gebürtiger „Schwarzwälder“ aus St. Georgen, lebt seit 28 Jahren im Raum Duisburg/ Düsseldorf. In die Landeshauptstadt zog es ihn durch ein Engagement im Düsseldorfer „Kommödchen“. Zahlreiche CD-, TV-, und Funkproduktionen dokumentieren dies. Er war bis Mai 2011 verantwortlich für die Programmgestaltung in der Jazzschmiede Düsseldorf und eines der Gründungsmitglieder des Vereins „Jazz in Düsseldorf“ zuständig. Parallel zu den Firmenevents hatte Peter Baumgärtner vor 16 Jahren die Idee, in Hilden jährlich ein Jazzfestival zu veranstalten. Dieses Festival hat mittlerweile in der Festivallandschaft Deutschlands einen hervorragenden Ruf.

Axel Fischbacher ist mittlerweile „Jazz-Direktor“ des Ratinger Tragödchen und ist aus dem Gesamtkunstwerk der inzwischen 13 Jahre bestehenden Kleinkunstbühne nicht mehr wegzudenken. Zuletzt brillierte er wieder mit einem seiner zahlreichen Projekte auf den Hildener Jazztagen.