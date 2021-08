Unfall Heiligenhaus/Wülfrath : Drei Schwerverletzte nach Fahrfehler

Heiligenhaus/Wülfrath Nach Angaben der Polizei war es ein Fahrfehler eines Führerscheinneulings. In einer Kurve tuschierte er rechts den Bordstein, verriss im Schreck das Lenkrad und prallte links gegen einen Straßenbaum. Drei Männer wurden dabei schwer verletzt.

Drei junge Männer aus Wülfrath wurden am Freitagabend, 23 Uhr, schwer verletzt. Laut Polizeibericht fuhr ein 20-jähriger Führerscheinneuling aus Wülfrath mit einem grünen Opel Corsa, die Wülfrather Straße in Heiligenhaus in Richtung Erich-Ollenhauer-Straße. Durch einen Fahrfehler geriet der nicht alkoholisierte junge Mann mit seinem Fahrzeug in einer leichten Linkskurve gegen den rechten Bordstein am rechten Fahrbahnrand. Beim Gegensteuern habe er im Schreck auf der regennassen Fahrbahn gänzlich die Kontrolle über das Fahrzeug verloren.