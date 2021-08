Maßnahmen geplant : Schulweg am Hauser Ring soll sicherer werden

Auf dem Weg zur Schule überqueren viele Schüler den Hauser Ring. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen (RP) Die Schule hat wieder begonnen und damit auch die morgens an Schultagen für alle Verkehrsteilnehmer untragbare Situation am Hauser Ring, besonders für die Schwächsten auf dem Schulweg zur Anne-Frank-Grundschule. Die Autos stauen sich vor dem Hol- und Bring-Parkplatz vor der Anne-Frank-Schule, Eltern und Kinder überqueren den Hauser Ring an den Kreuzungen der querenden Straßen, mitten im Berufsverkehr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Erst kürzlich hatte sich erneut ein Vorfall an der Kreuzung Hauser Ring / Brügelmannweg ereignet.

„Ich freue mich über die Zustimmung aller Fraktionen zu unserem Antrag zur Verbesserung der Verkehrssicherheit“, freut sich Ute Meier, Stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Ratinger Grünen. „Die Verwaltung wird nun prüfen, welche Möglichkeiten es gibt, diese Gefahrenstelle zu entschärfen.“