Impfzentrum in Erkrath : Kreisjugendrat: Würstchen und Cocktails für einen Piks

Die Sonderimpfaktion wird im Impfzentrum in Erkrath angeboten. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Kreis Mettmann (RP) Circa 31.000 Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren besuchen Schulen im Kreis Mettmann. Davon sind bislang knapp 30 Prozent erstgeimpft. Um die Impfquoten in dieser Altersgruppe weiter zu steigern, hat der Kreisjugendrat in seiner Sitzung am 25. August entschieden, am 4. und 5. September von 13 bis 18 Uhr eine Sonder-Impfaktion durchzuführen.

Die Mitglieder des Kreisjugendrats geben im Impfzentrum in Erkrath (Timocom Platz 1) Würstchen im Brötchen (es gibt auch eine vegane Alternative), Süßigkeiten Tüten sowie alkoholfreie Cocktails und Getränke an Geimpfte aus. „Unsere Generation hat besonders stark unter der Pandemie gelitten. Wir können uns jetzt selber helfen, indem wir unseren Beitrag leisten, um diese Pandemie schnell zu beenden”, so Dominik Budych, Sprecher des Kreisjugendrats.