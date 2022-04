Opfer muss ins Krankenhaus : Polizei nimmt Mann nach Messerangriff fest

Tiefenbroich Ein 59-Jähriger hatte am Samstag in Tiefenbroich auf einen 72-jährigen Radfahrer eingestochen. Ein Zeuge rief die Polizei und kümmerte sich um das Opfer.

(RP) Ein 72-jähriger Radfahrer wurde am Samstagnachmittag auf dem Angermunder Weg in Tiefenbroich Opfer eines Messerangriffes, vermutlich weil er zuvor mit seinem Fahrrad mit Anhänger den Gehweg der Sohlstättenstraße befahren und hierdurch blockiert hatte. Ein aufmerksamer Zeuge versorgte den Senior und informierte die Polizei , welche den flüchtigen 59-jährigen Tatverdächtigen im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung antreffen und festnehmen konnten.

Gegen 14.45 Uhr befuhr der 72-jähriger Ratinger mit seinem Fahrrad, an dem er einen Anhänger mitführte, im Stadtteil Tiefenbroich die Sohlstättenstraße aus Richtung Angerbach kommend in Richtung Angermunder Weg. Nach eigenen Angaben benutzte er hierbei den lediglich für Fußgänger ausgewiesenen Gehweg. In Höhe der Bushaltestelle Angermunder Weg traf er auf einen Fußgänger, welcher den 72-Jährigen für die widerrechtliche Nutzung des Gehweges kritisierte.