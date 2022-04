Fußball : SSVg Heiligenhaus kommt der Kreisliga A mit Riesenschritten näher

HEILIGENHAUS Die Niederlagenserie der Heiligenhauser Fußballer nimmt kein Ende – es droht ein beispielloser Absturz der Mannschaft von Daniel Reuter.

Die Abschiedstournee der SSVg Heiligenhaus aus der Fußball-Bezirksliga wird langsam zum Alptraum. Auch gegen den mitgefährdeten SC Radevormwald war nichts zu holen und die 0:4-Pleite sagt alles. Für die Gäste, die die Schlussphase in Überzahl spielten wegen der Roten Karte gegen Robert Schiller, war es ein Riesensprung Richtung Ligaerhalt. Die SSVg bezog die fünfte Niederlage in Folge mit einem Torverhältnis von 0:23. Unfassbar. In den neun Heimspielen wurde nur ein Punkt geholt. Die erste Hälfte mit einem 0:1-Pausenrückstand, das ging noch halbwegs, aber dann brach das Team restlos ein.