Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium : Auf dem roten Teppich zur Schule

Rund 500 Lehrer, Schüler und Vertreter der Stadt Ratingen bildeten ein Spalier für Schüler auf dem Weg in das neue Gebäude. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Nach zwei Jahren Bauzeit ist der Ergänzungsbau am Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium endlich fertig. Acht Schulklassen verlassen den Ausweichstandort und beziehen ihre modern ausgestatteten Räume.

Im Vorraum spielt eine Band, vor dem Eingang liegt ein roter Teppich, Hunderte von Menschen stehen Spalier und begrüßen die Ankömmlinge mit Applaus. Für die Schüler des Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasiums ist der erste Tag nach den Osterferien ein ganz besonderer Tag – sie dürfen endlich ihre neuen Klassenräume in Beschlag nehmen. Und so schreiten sie mit einem breiten Grinsen über den roten Teppich.

„Es war eine Punktlandung“, sagt Schuldirektorin Andrea El Sherif. Bis zur letzten Minute wurde an dem dreigeschossigen Bau gearbeitet und die Räume eingerichtet. „Einige Kisten haben wir noch nicht ausgepackt“, so El Sherif. Dafür reichte die Zeit dann doch nicht mehr.

Gebäude Rund zwei Jahre dauerten die Arbeiten am Neubau des Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasiums. Insgesamt stehen 3051 Quadratmeter zur Verfügung.

Das komplette Bauvorhaben wurde während des laufenden Schulbetriebs realisiert. Immer wieder mussten ganze Klassen umziehen, um Platz für die Baustelle zu schaffen. Einige der insgesamt 1100 Schüler waren schon vor der Baumaßnahme in der ehemaligen Elsa-Brandström-Schule untergebracht. Jetzt werden alle Schüler wieder an einem Standort unterrichtet.

„Mit der Fertigstellung des Erweiterungsbaus und dem Umzug der Erprobungsstufe ist unsere Schulgemeinde nun endlich wieder komplett“, sagt El Sherif. „Wir freuen uns sehr, dass unsere Schüler der Klassen fünf und sechs jetzt auch am Karl-Mücher-Weg unterrichtet werden und noch aktiver am Schulleben teilnehmen können. Wir sind sicher, dass das tolle neue Gebäude und die moderne, funktionale Einrichtung die Motivation und Freude am Lernen bei allen steigert. Durch die hellen und breiten Flure mit Sitzelementen, die zusätzlichen Multifunktionsräume und die digitale Ausstattung kann das Lernen viel offener und nach modernen pädagogischen Gesichtspunkten gestaltet werden.“