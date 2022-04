Fußball, Kreisliga A : RW Lintorf begnügt sich mit Remis

LINTORF Nico Polster ist an beiden Toren der Rot-Weißen im Derby der Fußball-Kreisliga A gegen den ASV Tiefenbroich beteiligt – einmal trifft er selbst.

Es ist schwer zu glauben, dass das 2:2-Unentschieden Rot-Weiß Lintorf im Kreisliga-A-Derby gegen den ASV Tiefenbroich behilflich ist im Abstiegskampf. Mehr hatten die Lintorfer aber auch nicht verdient, denn die Gäste von der Sohlstättenstraße besaßen deutlich mehr Spielanteile. Das veranlasste auch ihr langjähriges Mitglied Paul Fink zur Halbzeit-Prognose: „Wir gewinnen hier 3:1. Wir sind besser.“ Beinahe hätte er auch halbwegs Recht gehabt, denn in der Nachspielzeit bei 2:2 lief Tiefenbroichs Oldie Selly Arslangirei völlig frei auf den Lintorfer Keeper Max Schwartz zu. Der aber wehrte ab und so blieb wenigstens ein Zähler an der Jahnstraße.