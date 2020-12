Und das im Winter: : LEG-Mieter beklagen seit vier Wochen defekte Heizung

West Reparaturen dauern zu lange, die Kontaktaufnahme mit dem Unternehmen gestaltet sich schwierig. Die vor wenigen Wochen gegründete Mieter-Initiative macht sich für Betroffene stark.

„Seit rund vier Wochen ist die Heizung außer Betrieb, wurde uns berichtet“, berichtet Evers. Schadensmeldungen würden seitens der Initiative umgehend an die LEG weitergeleitet. Eine Antwort erfolge in der Regel sehr schnell. „Dies ist im Gegensatz zur Vergangenheit schon einmal ein Fortschritt, wobei es mit den Reparaturen immer noch hakt“ erklärt Evers weiter. Die Ausführung der Arbeiten lasse weiter auf sich warten.

In dem die Berliner Straße betreffenden Fall sei nach Auskunft der LEG die Reparatur mittlerweile abgeschlossen, aber es müsse noch Wasser aufgefüllt und die Heizungsanlage entlüftet werden. „Eine Information seitens der LEG Immobilien ist das mindeste, was erwartet werden kann. Insbesondere im Hinblick darauf, dass wir Wintertemperaturen haben“ sagt Issa Ahmad, einer der beiden Sprecher der Mieter-Initiative.

In diesem Zusammenhang kritisiert er weiter, dass mündlich erteilte Zusagen oft nicht eingehalten werden. Er selbst habe im Badezimmer eine Schimmelbildung. Die Sache sei in Augenschein genommen worden und man habe ihm erklärt, er solle nach Möglichkeit nicht so viel Wasser im Badezimmer verbrauchen. „Wir haben drei Kinder und empfinden die Empfehlung, unsere Körperpflege zu minimieren, als Zumutung“, so Ahmad.