25 Jahre Arbeit für Heiligenhaus : Frauen Union blickt zurück – auf ein Jahr neuer Normalitäten

Mit dem Rückblick auf 25 Jahre FU am Ort kann Ursula Klützke inzwischen Akten-Bände füllen. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus Im Jubiläumsjahr lief für die FU zwar wenig nach Wunsch und Plan, für verdrossene Gesichter sorgt das aber nicht. Und die große Jubiläumsfeier zum 25. soll nachgeholt werden.

(köh) Gedacht war das Jahr 2020 bei der Frauen Union als schöne Gelegenheit für Rückblicke und auch Feiern: Die Vereinigung am Ort wird 25. Und nun? Gründungschefin Uschi Klützke sieht es, wie immer, pragmatisch: „Man kann in diesen Zeiten nur versuchen, selbst für Normalität zu stehen. Das heißt auch: Im Coronajahr mussten nicht alle Termine ausfallen, im Gegenteil.“ Wobei natürlich auf manches zu verzichten war, wie sie in ihrem Weihnachtsrundschreiben resümiert.

Trotz allem läuft die Wunschbaumaktion auf vollen Touren. Am 15. Dezember werden die Geschenke verteilt. Natürlich vor den Haustüren, nicht drinnen. Auch die Lebenshilfe ist wieder beteiligt, ganz wie seit langen Jahren gewohnt.

Und dann noch etwas ganz Neues: Klützke wird zu einer Art Botin in eigener Sache. „Briefe zu Weihnachten mit Geschenk, die werden am 16. Dezember von mir zu Hause aus verteilt an die 145 Mitglieder der FU in Heiligenhaus.“

Eine Vorschau für 2021 gibt es auch schon, auch wenn dort vieles noch unter Machbarkeits-Vorbehalten steht: Auf jeden Fall ist an einen Neujahrsempfang gedacht, auch die Jubiläumsfeier soll nachgeholt werden und traditionelle Aktionen wie die zu Ostern mit der Lebenshilfe stattfinden. Nicht zu vergessen das Anbringen der Blumenampeln in der Innenstadt.