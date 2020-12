Kunst to go: : Oberschlesisches Landesmuseum bietet Kunstgenuss zum Mitnehmen

Kunst to go:

Hösel Kunstfreunde müssen trotz Shutdown nicht auf einen Museumsbesuch verzichten. Eine Broschüre zeigt die Werke der aktuellen Doppelausstellung auch außerhalb der Museumsmauern. Ein virtueller Rundgang ist bereits in Planung.

Schülern der Jahrgangsstufe zehn der Liebfrauenschule in Ratingen haben sich in den Fachbereichen katholische und evangelische Religion mit den Themen Schöpfung, Natur und Umwelt auseinandergesetzt. Daraus sind vielfältige Kunstwerke – Malereien, Fotografien, Zeichnungen, Plastiken – entstanden. „Die Liebfrauenschule Ratingen kann sich glücklich schätzen, so engagierte, kreative und künstlerisch begabte Schüler in ihren Klassen zu haben“, schreibt Schulleiter Christoph Jakubowski in seinem Vorwort für das Begleitheft.